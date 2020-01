Fonte: Claudia Marrone

Manca veramente poco al completamento di uno scambio sull'asse Imola-Lecco. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione Francesco Bolzoni, centrocampista ex Palermo, lascerà l'Imolese per andare al Lecco. Percorso inverso invece per l'attaccante Matteo Chinellato. Siamo ai dettagli ma l'operazione è sulla via della definizione.