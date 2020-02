© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una stagione positiva con l'Imolese in Serie C e un contratto in scadenza il prossimo giugno. Andrea Marcucci, centrocampista classe 1999, è già finito al centro delle attenzioni del mercato per la prossima estate. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione sul giocatore hanno chiesto informazioni il Monza, primo in Serie C e con un piede già in cadetteria, la Cremonese e la SPAL attualmente impegnata nella lotta salvezza nella massima serie.