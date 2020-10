tmw Juve Stabia e Bisceglie sull'ex Napoli Pio Schiavi

vedi letture

Pio Schiavi (22) è un terzino destro in cerca di sistemazione. Cresciuto nel Napoli, con la maglia azzurra ha collezionato 64 presenze e due reti in Primavera. Il suo score in serie C riporta invece 25 gettoni di presenza suddivisi tra Juve Stabia ed Imolese, squadra dalla quale si è svincolato.

Secondo nostre indiscrezioni, Il giocatore vanta interessamenti da parte della stessa Juve Stabia (il direttore Filippo Ghinassi lo ha avuto all'Imolese) e del Bisceglie. Il futuro di Schiavi, cugino di Raffaele ora al Cosenza, è tutto da scrivere.