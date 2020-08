tmw Juve Stabia, richieste da tre club di Serie C per il difensore Allievi

Futuro lontano da Castellammare per Nicholas Allievi (28). Pur vincolato ancora alle vespe fino a giugno del 2022, il difensore potrebbe cambiare aria e sposare un nuovo progetto, magari mantenendo la cadetteria dopo l'inaspettata e beffarda retrocessione con le vespe. Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, tuttavia, al momento le offerte più concrete arrivano dalla C. In passato c'è stato un sondaggio di Palermo e Avellino, oggi registriamo l'interesse dell'ambizioso Padova. Jolly difensivo in grado di giocare sia al centro della retroguardia, sia come terzino sinistro, Allievi ha preso tempo in attesa di una chiamata dalla B: arrivasse dal Nord avrebbe anche la possibilità di riavvicinarsi a casa. In fondo, almeno ufficialmente, il mercato non è ancora iniziato e c'è ancora tutto il tempo per trovare la soluzione migliore.