TMW - Juve U23, due milioni più bonus all'Entella per Mota Carvalho

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giornata di visite mediche in casa Juventus per Dany Mota Carvalho. L'attaccante lussemburghese di proprietà della Virtus Entella ha sostenuto i consueti controlli clinici prima della firma con i bianconeri e il conseguente inserimento nella rosa della formazione Under23. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione l'operazione fra la Vecchia Signora e i Diavoli Neri si dovrebbe concludere con un trasferimento a titolo definitivo per una cifra vicina ai due milioni più una serie di bonus legati al rendimento del calciatore. A Mota Carvalho contratto triennale.