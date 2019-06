© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

Primo colpo in arrivo per la Juventus U23 in vista della sua seconda stagione in Lega Pro. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il club bianconero sarebbe vicino a chiudere col Bologna per l'acquisto a titolo definitivo di Hamza El Kaouakibi, centrale difensivo italomarocchino classe 1998 che nell'ultima stagione ha militato in prestito nella Pistoiese.