tmw Juve U23 in quarantena, possibile rinvio della gara di domenica 8 marzo contro il Lecco

Anche la partita tra Juventus U23 e Lecco, in programma domenica prossima alle ore 17:30, potrebbe essere rinviata per via della quarantena imposta alla squadra bianconera. Per adesso non ci sono, invece, indicazioni sul possibile spostamento della finale di Coppa Italia. Nelle prossime ore, in ogni caso, la Lega Serie C prenderà una decisione per tutte le squadre, Pianese in primis.