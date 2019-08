Fonte: dal nostro inviato Giovanni Albanese

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Simone Muratore, centrocampista della Juventus U23, è intervenuto in zona mista al termine del match contro il Novara: "Abbiamo fatto un buon primo tempo, non siamo stati concreti. Abbiamo fatto una buona prestazione, ma abbiamo tutto il tempo per migliorare".

Quanto è stato utile lo scorso anno?

"È servito tanto, arrivavo da anni di infortuni. È stato un anno di crescita, poi la tournée mi ha fatto crescere molto. Sono a disposizione di mister Pecchia".

Qualcuno le ha dato consigli durante la tournée?

"Emre Can, Pjanic, Bonucci mi hanno dato molti consigli. Specialmente i centrocampisti sono stati molto d’aiuto".

Il suo futuro è già definito?

"Io sono qua, penso a giocare per questa squadra e mettermi a disposizione per il mister. Non ho altri pensieri".

Pensa anche alla prima squadra?

"C'è l'ambizione e il sogno di raggiungerla, ma si sta con i piedi per terra. Prima si fa bene qua poi si pensa alla prima squadra".