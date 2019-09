TMW - Juve U23, Pecchia: "Vedremo la squadra che voglio a fine mercato"

Fonte: Dall'inviato Giovanni Albanese

Il tecnico della Juventus U23 Fabio Pecchia è intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida persa oggi dai bianconeri contro la Robur Siena: “Cosa lascia questa partita? In questo momento c'è un po' di rabbia e delusione - ha esordito -. Il primo tempo è stato troppo sottotono, non abbiamo subito ma neanche fatto grandi cose. Abbiamo fatto un grande secondo tempo, poi ci sta di subire quando crei così tante palle gol. Loro sono venuti una volta e ci hanno fatto gol. I problemi in difesa? Non è tanto una questione di difesa, la palla era in nostro possesso. C'è una personalità che è uscita fuori nel secondo tempo, al di là dell'atteggiamento difensivo. Nel secondo tempo avevano anche tanti giocatori offensivi, la squadra ha tenuto molto bene, mi è piaciuta la voglia di combattere, di crederci. È solo una questione di crederci e di atteggiamento".

Quanto ci vuole per vedere ancora la squadra che vorrebbe? "Noi lavoriamo insieme da diverso tempo, ma è un periodo in cui c’è un viavai di giocatori per via delle Nazionali. Quando riusciamo a dare un po' di continuità nel lavoro, quando avremo tutta la rosa e soprattutto quando si chiuderà il mercato. Del Fabro è andato via due giorni fa, fino ad allora era stato il punto di riferimento. Nel momento in cui si chiudono le porte, credo che si potrà lavorare per una stagione bella ed entusiasmante".

Visto che dovete fare delle scelte per quanto riguarda gli slot degli over, doveste scegliere un reparto, quale lascereste libero? "Adesso faremo le valutazioni, dovremo fare le valutazioni sugli over ma anche su tutta la rosa a disposizione, qualche eventuale cessione per migliorare la formazione di qualche giocatore. In questi giorni valuteremo e poi si prenderanno le decisioni. Al di là dei reparti dove ci sarà l'opportunità, chi dobbiamo prendere, delle persone in grado di entrare nel contesto e un giocatore in grado di capire qual è l'idea del progetto. Sono felice per Mota, praticamente non l'abbiamo mai avuto da due mesi a oggi. Aspettiamo Stefano Beltrame e tutti quelli che abbiamo in rosa".