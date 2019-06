TMW - Juventus U23, domani la firma di Frabotta dal Bologna

Fonte: Michele Criscitiello

© foto di Federico Gaetano

Nell'ambito dell'operazione per il passaggio a titolo definitivo di Riccardo Orsolini dalla Juventus al Bologna le due società hanno lavorato per l'inserimento di una contropartita tecnica che potesse andare a completare l'organico della formazione Under23 bianconera impegnata nel campionato di Serie C. Inizialmente il nome identificato era quello del centrale difensivo italomarocchino classe ‘98 Hamza El Kaouakibi, poi però le attenzioni si sono spostate su Gianluca Frabotta, terzino classe 1999 lo scorso anno in prestito prima al Renate e poi al Pordenone neo promosso in Serie B.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione tale operazione è ad un passo del completamento, con Frabotta che firmerà il contratto da giocatore bianconero nella giornata di domani.