Fonte: inviato a Torino

© foto di Sinisa Erakovic/Foto Olimpia

Due pezzi pregiati della Juventus Under 23 con la valigia in mano. Kwang Song Han è ormai un promesso sposo dell’Al Duhail, con il quale ha già svolto le visite mediche nei giorni scorsi. Una volta definito il riscatto del prestito (obbligatorio) dal Cagliari, l’attaccante nordcoreano raggiungerà in Qatar Mario Mandzukic e Medhi Benatia: operazione da 5 milioni.

Alla porta della Seconda Squadra bianconera hanno bussato diverse società anche per Eric Lanini. Per lui si è mosso di nuovo il Cittadella, con il quale la scorsa estate aveva già raggiunto un accordo di massima. Il club veneto si è rifatto sotto, intenzionato a superare la concorrenza di Livorno e Juve Stabia. Le offerte dai cadetti hanno ovviamente smorzato l’entusiasmo dei club di Serie C interessati, in particolare Reggiana, Piacenza, Bari e Viterbese.