TMW - Juventus U23, Nocchi rinnova con i bianconeri

Timothy Nocchi ha rinnovato con la Juventus under 23. Il portiere classe 1990 ha trovato l'accordo con i bianconeri per una stagione ed è stato reintegrato in rosa: il calciatore è stato inserito nella lista dei convocati per il match di domani contro la Pergolettese.