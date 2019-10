Fonte: dall'inviato Giovanni Albanese

Marco Olivieri, giovanissimo attaccante classe '99 della Juventus U23, ha così parlato al termine della partita vinta contro il Renate: "Lo scoro anno è stato difficile. Non è facile trovare subito i gol quando lasci una Primavera e vai con i grandi. Ho ritrovato un po' di quella fiducia in me che avevo perso. C'è una differenza alta, anche in C si lavora molto sul fisico. In Primavera invece i più grandi vanno avanti... Poi in Serie C serve anche essere bravi fisicamente. Per ora abbiamo raccolto meno di quanto meritavamo, ora finalmente abbiamo vinto due partite. Lo scorso anno mi è servito per capire come si gioca in questa categoria, come muoversi".