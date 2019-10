TMW - Juventus U23, Pecchia: "Mi assumo le responsabilità della sconfitta"

Fonte: Dal nostro inviato Giovanni Albanese

Fabio Pecchia, allenatore della Juventus U23, ha parlato in conferenza al termine della sconfitta interna contro il Monza:

Cosa salva di questa prestazione?

"Mi dispiace per i ragazzi, mi assumo la responsabilità. Siamo arrivati a questa partita dopo una lunga serie di partite e con poche energie. Abbiamo affrontato una squadra che farà un campionato a parte ma ho visto nei ragazzi la voglia di reagire e non era facile. Noi dobbiamo continuare a lavorare con fiducia e questa sconfitta lasciarcela subito alle spalle".

Può lasciare qualche scoria questa partita?

"Sono partite così, abbiamo concesso molte occasioni e siamo stati puniti. A caldo sono sempre con la squadra, sono il responsabile della squadra e capisco la delusione dei ragazzi. Pensavamo di offrire una prestazione diversa, ma dobbiamo comunque prendere le cose positive che abbiamo visto stasera".

Quanto sono utili queste partite per crescere?

"Queste sconfitte pesanti aiutano me e i ragazzi ad affrontare e vedere il campionato in un certo modo. Ora sembra tutto buio ma io so che la squadra può fare cose migliori rispetto alla prestazione di stasera".