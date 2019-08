TMW - Juventus U23, Pecchia: "Sul secondo gol ci siamo disuniti"

Fonte: dal nostro inviato Giovanni Albanese

Fabio Pecchia, tecnico della Juventus under 23, è intervenuto in conferenza stampa al termine del match contro il Novara (2-0 il risultato finale): "Sul primo tempo ci sono alcuni accorgimenti tattici, ma la squadra mi è piaciuta. Nel secondo tempo dopo il gol ci siamo disuniti, abbiamo perso un po’ di fiducia".

Cosa è mancato nella ripresa?

"I ragazzi devono giocare e affrontare partite del genere. È stato un uno-due pesante, dal punto di vista psicologico abbiamo subito un colpo".

Si aspetta qualcosa dal mercato?

"Questo mese abbiamo lavorato in base ad alcune situazioni, ora vediamo cosa succede".

Mota Carvalho è partito dalla panchina.

"Aspettiamo anche Beltrame, sicuramente Muratore, Clemenza e Beltrame rappresentano il percorso nel settore giovanile e rappresentano in pieno il simbolo. Chi porterà la fascia non è un problema. Mota ha lavorato a pieno regime in questa settimana, la sua condizione sarà a livello dei compagni".

Si aspettava un Novara così aggressivo?

"Hanno fatto la loro partita, non è semplice trovare i varchi. A volte poteva essere lenta la manovra, quando abbiamo avuto la possibilità siamo stati poco convinti nell’attaccare la porta".