Fonte: inviato a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fresco della sua prima promozione in Serie A alla guida dell'Hellas Verona, Alfredo Aglietti è l'uomo del momento. La Juventus lo considera il candidato numero uno per la Seconda Squadra Under 23. Già accostato fortemente la scorsa estate prima dell'arrivo di Zironelli, il tecnico sembrava potesse giungere in corsa tra ottobre e novembre quando la formazione bianconera appariva in netta difficoltà. Un mese fa la chiamata dell'Hellas dopo l'esonero di Fabio Grosso. Difficile, adesso, che venga confermato in Serie A (Juric appare favorito): la Juve ci ripensa per la prossima stagione per affidargli il suo patrimonio futuro.