Sono partiti pochi minuti fa da Vinovo i pullman con a bordo la Juventus Under23 di Fabio Pecchia con destinazione Cesena. Domani al 'Manuzzi' è in programma la finale di Coppa Italia di Serie C fra i bianconeri e la Ternana. Oggi pomeriggio alle ore 17 in programma la rifinitura della Juve direttamente sul rettangolo verde dell'impianto romagnolo.

