tmw L'emozione di Pasciuti: "A 10 anni in curva, ora vesto la maglia della Carrarese"

vedi letture

Concluso il decennio a Carpi, per Lorenzo Pasciuti è arrivato il tempo di far rientro nella sua Carrara. Dallo scorso anno, infatti, il classe '89 è un nuovo giocatore della Carrarese, e di questo cambiamento - avvenuto appunto dopo 10 anni in Emilia - il giocatore ha parlato nell'intervista rilasciata ai microfoni di TMW: "Ho avuto la fortuna di tornare a casa, io sono di Carrara e sono sempre stato tifoso della Carrarese, a 10 anni andavo in Curva a seguire la squadra. All'inizio non è stato facile, giocare a casa è sempre diverso dal giocare fuori per quanto uno si possa legare ad altri ambienti, le emozioni sono tante e all'inizio non è stato facile gestirle: le situazioni le senti di più. Però quest'anno sono migliorato sotto questo aspetto, gestisco meglio il lato emotivo, e spero di continuare sulla strada battuta adesso".