TMW - L'estate sta arrivando, ballano le poltrone: il valzer dei ds tra B e C

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Vabbè balliamo: sarà un estatedimmercato, tanto per citare Salmo. La Serie B è agli sgoccioli: domani si celebrerà l’ultima giornata, col Lecce che sogna la A diretta e poi tutte le altre pronte a sfidarsi. In Serie C la regular season è già finita e i playoff sono alle porte. Ultime battute di calcio giocato, poi appunto, tornando seri, sarà il momento del calciomercato. Che parte, ovviamente, da allenatori e direttori sportivi: le società sono già al lavoro per definire i piani della prossima stagione. E, più che un rap, siamo già pronti al classico valzer dei ds.

CHI CAMBIA -

A Vicenza hanno pochi dubbi, già da un po’ di tempo: Giuseppe Magalini è in netta pole position sulla concorrenza. In casa Rende, aria di promozione: Francesco Gagliardi passerà dal ruolo di responsabile scouting a quello di direttore sportivo. Potrebbe non avere Francesco Modesto in panchina: il rinnovo col tecnico è al momento in stand-by. In discussione (tendente all’arrivederci) le posizioni di Malu Mpasinkatu in casa Rieti e Gianluca Andrissi al Feralpisalò.

CHI RESTA -

A Catanzaro il terzo posto porta in dote un nuovo contratto: rinnovo automatico per il direttore Pasquale Logiudice, la società sta pensando ad andare anche oltre. Anche perché la Serie B è un sogno ovviamente ancora possibile. In terza serie non è passato inosservato il buon lavoro alla Vibonese di Simone Lo Schiavo, che ha diverse pretendenti ma dovrebbe restare e rinnovare; verso la conferma anche Antonello Laneri dopo la salvezza col Siracusa.

TRA B E C -

Da seguire in casa Cittadella la posizione di Stefano Marchetti: al momento, il prolungamento non è affatto scontato. Sirene pugliesi per Aniello Martone: l’uomo mercato della Casertana piace al Foggia. Angelo Mariano Fabiani pensa soprattutto alla salvezza della Salernitana, ma le attenzioni della ambiziosa Reggina non lo possono lasciare indifferenti. Il club calabrese dovrebbe infatti separarsi da Stefano Taibi: l’ex portiere è seguito da più di un club in Serie A, dove potrebbe approdare come responsabile del settore giovanile.

LE PROMOSSE -

Bari e Picerno si affronteranno nella poule Scudetto di Serie D: se i biancorossi hanno già blindato ufficialmente Cornacchini, i lucani registrano invece diverse sirene di mercato per il tecnico Domenico Giacomarro. Il Cesena potrebbe cambiare ds (ora c’è Alfio Pelliccioni), il Lecco ha già scelto Mario Tesini: blindato mister Marco Gaburro, considerato l’ottimo rapporto fra i due.