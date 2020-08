tmw La Carrarese perde Forte: non c'è l'accordo col rinnovo

vedi letture

Non sono bastate 27 presenze e soli 36 gol subiti, che hanno significato secondo posto e semifinale payoff: Francesco Forte non difenderà i pali della Carrarese nella prossima stagione.

Come infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il club non ha raggiunto l'intesa con il portiere per il rinnovo del contratto, non collimando offerta e richiesta. Il classe '91, quindi, dal 1 settembre sarà libero di trovare altra sistemazione.