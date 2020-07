tmw La Pistoiese vuol confermare Dametto: si lavora per il difensore

Dopo la buona stagione disputata con la maglia orange, la Pistoiese, per il campionato venturo, non vorrebbe privarsi di Paolo Dametto, già richiesto da altre società tra Serie C e B. Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, infatti, il club sarebbe a lavoro per la conferma del classe '93, ma al momento sembra esserci distanza tra domanda e offerta: attesi sviluppi.