tmw La Serie B verso la ripartenza. Cremonese: avanti con allenamenti a distanza

Il Governo dà il via libera agli allenamenti individuali. TuttoMercatoWeb.com analizza il momento dei club di Serie B

"Nonostante il Viminale abbia concesso alle squadre di calcio di tornare ad allenarsi presso i propri centri sportivi, seppur svolgendo attività esclusivamente individuale, la Cremonese non tornerà, almeno per ora, ad allenarsi presso il Centro Arvedi. Dunque, la società grigiorossa non convocherà i vari membri della sua rosa (sparsi per l’Italia e non solo) finché non vi sarà un protocollo sanitario definitivo in grado di garantire appieno la salvaguardia dei giocatori. In attesa di ulteriori disposizioni, dunque, la Cremo si allenerà ancora a distanza, come accade dall’inizio dell’emergenza": chiaro comunicato quello diramato dalla Cremonese.

Non occorre aggiungere altro.