tmw La Vibonese cerca il primo rinforzo: contatti con Nossa. Che piace al Fano

Una nuova Vibonese sta per nascere, ed ecco che il club è a lavoro per ricostruire la squadra, che vorrà contare su elementi di esperienza. Secondo quanto infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, i calabresi sono in pressing sul difensore ex Rende Devis Nossa, che però piace anche al Fano: primi contatti avviati, vedremo gli sviluppi.