tmw Le neopromosse Lucchese e Matelica sulle tracce del giovane Michelangelo Amore

vedi letture

Sirene dalla Serie C per il giovane Michelangelo Amore. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il giovane centrocampista del Fiorenzuola sarebbe entrato nel mirino di Lucchese e Matelica, entrambe neo promosse in C. Il classe 2000 si è messo in luce nell'ultima stagione disputata in Serie D con più di 20 presenze e 5 reti.