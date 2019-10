TMW - Lecco, D'Agostino: "Sfruttata debolezza Juve sui cambi gioco"

Fonte: dal nostro inviato Giovanni Albanese

© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

Pareggio positivo per il Lecco di Gaetano D'Agostino contro la Juventus Under23 nel turno infrasettimanale di Serie C. Il tecnico ha parlato nel dopopartita. Ecco le sue dichiarazioni: "Dovremo subito pensare al derby. Abbiamo giocato una partita in dieci. I ragazzi sono stati bravi a credere in un risultato positivo. A livello fisico dobbiamo ancora migliorare molto. Dobbiamo migliorare sotto il profilo delle idee. Sapevamo che la Juve poteva soffrire i cambi di gioco e alla fine il gol è venuto fuori così. Dedico questo punto ai ragazzi. La Juve? L’anno scorso c’era un mister bravo come Zironelli. Oggi ce n’è uno molto bravo come Pecchia. Si tratta di una squadra forte nei singoli e nella fisicità. Vivere alla Juve, uno dei mondi più belli al mondo, possono vivere in una dimensione differente dalla Lega Pro. Loro tecnicamente, in potenza, sono di livello superiore".