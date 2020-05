tmw Lecco, in settimana l'incontro con D'Agostino: si parla per il futuro

In attesa di capire quello che sarà il futuro della Serie C, situazione che emergerà dopo il Consiglio Federale, il Lecco ha una certezza: voler ripartire, indipendentemente da tutto, da mister Gaetano D'Agostino.

Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il tecnico, che ha comunque richieste, si incontrerà in settimana con la società, al fine di capire se possano esserci le basi per ripartire: punto fermo di questo, la permanenza di alcuni giocatori, su tutti il centrocampista Francesco Bolzoni (però di proprietà del Bari) e l'esterno offensivo Nicola Strambelli.