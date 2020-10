tmw Lecco, mercato quasi chiuso: ora manca solo l'attaccante. Ecco le possibilità

vedi letture

Con l’arrivo di Marco Pissardo tra i pali, può quasi dirsi concluso il mercato del Lecco.

Il Ds Domenico Fracchiolla ha messo a disposizione di mister Gaetano D’Agostino una rosa competitiva che lotterà almeno per i playoff, ma un ultimo tassello sarà apposto gli ultimi giorni di mercato: va infatti completato il reparto avanzato.

Tanti i nomi al vaglio della società, a partire da quello di Mattia Minesso del Pisa. Ma non è da escludere che si opti per una punta pura, come a esempio Giuseppe Sibilli, sempre in forza al Pisa, o Antonio Piccolo, in uscita dalla Cremonese; al vaglio anche Matteo Di Piazza.