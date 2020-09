tmw Lecco, non solo Minesso. Si cerca un altro duttile terminale offensivo: le opzioni

Non solo Mattia Minesso. Il Lecco, in queste convulse ore di calciomercato che portano verso la chiusura di questa finestra estiva, sta cercando anche un altro terminale offensivo, più duttile possibile per poter creare maggiori alternative a mister D'Agostino.

Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, i nomi al vaglio sono quelli di Matteo Di Piazza del Catania, Samuele Neglia del Bari e Gianluca Litteri del Cosenza: profili dunque di alto livello, ma si rendono necessarie ulteriori ore di riflessione.