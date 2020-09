tmw Lecco, spunta il nome dell'ex Spezia Najib Ammari per il centrocampo

vedi letture

Sirene di mercato per l'ex Entella e Spezia Najib Ammari. Il centrocampista franco-algerino, secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, è finito nel mirino del Lecco in Serie C dopo alcuni approcci con società di Serie B. Ammari, assistito dalla BFP Sport, nelle ultime due stagioni ha militato nel Vitorul in Romania e nel Damac FC in Arabia Saudita.