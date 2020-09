tmw Lecco, tra i pali vicino Pissardo. E in avanti c'è il sogno Manconi del Perugia

Che Jacopo Manconi scatenasse una corsa sul mercato era cosa prevedibile. Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, tra le pretendenti all'attaccante del Perugia, oltre alle già citate Pontedera, Arezzo e Giana Erminio, si inserisce il Lecco, che è alla ricerca di un attaccante e di un portiere per ultimare la rosa.

Se tra i pali è vicino l'approdo di Marco Pissardo, in attacco il club ha iniziato a lavorare nella direzione di Manconi: la concorrenza, però, è appunto molta.

E probabilmente il futuro del classe '94 non sarà sciolto a breve.