Cristiana Capotondi, vicepresidente Lega Pro, ospite all'evento "Amici dei Bambini" ha parlato dal palco del Palazzo Reale (premiata miglior dirigente femminile): "Sono stata la prima ad essere sorpresa di questa opportunità, non ho trovato perciò strano che all'esterno la nomina destasse sorpresa. Avevo lavorato con la Federazione l'idea di portare creatività per ciò che riguarda la visibilità del sistema calcio in C. Ho cercato di prendere delle deleghe vicine alle mie esperienze sul volontariato. Bello stare vicino ai giovani, non esistono più oratori e sedi dei partiti politici. Facciamo formazione sull'essere umano, più che sul calciatore. La nostra lega al momento perde, così è difficile renderla sostenibile. Stiamo parlando con il governo in questo senso. Il nostro calcio femminile è arrivato per ultimo eppure è già solido. Proveremo a fare lo stesso".