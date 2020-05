tmw Lega Pro, convocato il Consiglio Direttivo. Le decisioni del Consiglio Federale sul tavolo

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione la Lega Pro pensa a come riorganizzarsi dopo la decisione del Consiglio Federale di far ripartire i campionati professionistici e la lettera del presidente Gabriele Gravina. Per questo nella mattinata di domani sarebbe stato convocato d'urgenza il Consiglio Direttivo di Lega Pro in cui probabilmente si farà il punto della situazione anche in vista del 28 maggio quando nell'incontro fra FIGC e Governo sì deciderà se e quando il calcio italiano tornerà in campo.