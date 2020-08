tmw Legnago, in arrivo il 2001 Colombo in prestito dalla Juventus

Nuova avventura in arrivo sempre con la formula del prestito per Edoardo Colombo, portiere classe 2001 lo scorso anno alla Torres in Serie D. Pronto per il giocatore, secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW un'esperienza al Legnago, formazione promossa in Serie C in sostituzione del rinunciatario Campodarsego.