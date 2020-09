tmw Legnago, in arrivo l'attaccante Rolfini dal Carpi

Il Legnago, club ripescato in Serie C al posto del Campodarsego, avrebbe piazzato un buon colpo per rinforzare il proprio attacco. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione infatti il club veneto avrebbe chiuso con il Carpi per Alex Rolfini, classe '96, che dovrebbe firmare un contratto biennale.