tmw Legnago, Pellizzari ritrova il Ravenna: "Spiace per quel che fu. Ho fatto una ragazzata"

Correva la metà di gennaio, e in casa Ravenna si scatenò un terremoto perché Stefano Pellizzari, in occasione del match dei suoi contro la Reggiana, si fece immortale a mezzo social nella curva della Regia. Con gli amici di infanzia, essendo lui reggiana di nascita.

Ma si sa, il web e i tifosi non perdonano, e il Ravenna risolse il contratto con il difensore, che fu però poi chiamato dalla Reggiana: una promozione all'attivo, poi l'addio, e il passaggio al Legnago. Ottimo esordio per il classe '97 con i veneti, e il destino subito in agguato: domenica la squadra è attesa dal match casalingo contro... il Ravenna. Anche di questo, Pellizzari ha parlato nell'intervista rilasciata a TMW: "Ci tengo nuovamente a precisare che quella storia Instagram, che mi ritraeva con gli amici di infanzia nella curva della Reggiana quando ero un tesserato del Ravenna, proprio in occasione dello scontro tra le due, è stata una ragazzata, ma non ho fatto niente con cattivi intenti. A Ravenna sono stato benissimo, è stata una tappa importante per la mia crescita, e mi fa molto piacere vedere che hanno comunque mantenuto la categoria. E' chiaro però che il mio presente si chiama Legnago, darò tutto per questa maglia".