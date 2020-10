tmw Livorno, contratto di Mbaye non depositato. Firma un biennale con il Novara

Dietrofront. Niente Livorno per Malick Mbaye nonostante la firma del contratto. L’accordo vista la caotica situazione degli amaranto non è stato depositato. E così Mbaye andrà al Novara, ha firmato un biennale ed è già a Novarello in attesa dell’ufficialità. Da Livorno a Novara in una settimana, Mbaye è azzurro...