tmw Livorno, Raffaele Rubino nome forte per il ruolo di nuovo direttore sportivo

Raffaele Rubino nome caldo per il ruolo di nuovo direttore sportivo del Livorno. Il dirigente barese, secondo quanto raccolto da TMW in queste ore, potrebbe essere chiamato infatti a ricostruire la formazione labronica dopo la retrocessione in C. Tra lunedì e martedì Rubino intanto dovrebbe firmare la risoluzione di contratto col Trapani.