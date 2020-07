tmw Mantova, Gilardino sarà il nuovo tecnico. Accordo fra le parti raggiunto

vedi letture

Il futuro di Alberto Gilardino sarà ancora in Serie C. Il tecnico, che ha concluso questa stagione alla guida della Pro Vercelli, è infatti in procinto di sedere sulla panchina del neopromosso Mantova, società del patron dell’Hellas Verona Maurizio Setti. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione Gilardino e la società virgiliana avrebbero raggiunto un accordo in queste ore. Su Gilardino c’era anche l’interesse per Piacenza che ha però deciso di virare su Manzo.