© foto di Giuseppe Scialla

Importanti novità per quanto riguarda il mercato di serie C. Stando alle indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, potrebbe iniziare da Luca Orlando il tradizionale valzer degli attaccanti. L'ex Salernitana, protagonista di un buon girone d'andata, è in procinto di svincolarsi dal Matera per le note vicende che hanno coinvolto la società biancazzurra e potrebbe approfondire il discorso con tanti club che hanno già chiesto informazioni. Rimini e Gubbio sembrano in vantaggio rispetto alla concorrenza, il bomber spera di sposare un progetto ambizioso e di trovare una piazza che fornisca le necessarie garanzie per ripartire nel migliore dei modi. Seguiranno sviluppi.