Continua l'emorragia in casa Matera. Dopo Damiano Genovese, è pronto a lasciare anche il responsabile del settore giovanile Piergiuseppe Sapio, secondo quanto appreso dalla nostra redazione. Il dirigente tarantino si congeda dal club biancazzurro lasciando sul campo un ottimo lavoro svolto con le formazioni giovanili: l'Under 17 è attualmente terza in classifica (nonostante la sconfitta odierna di Trapani) e la stessa Under 15 può già sfornare qualche ragazzo di valore monitorato in questa stagione anche da altri club.