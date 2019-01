Carmine Sgambati è virtualmente un nuovo giocatore del Portici. Il centrale difensivo classe '98, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, si svincolerà a breve dal Matera per legarsi ai partenopei, che hanno battuto la concorrenza di altri club di D. Stesso destino per Michele Scaringella, attaccante classe '95 che lo scorso anno ha vestito la maglia dell'Andria: è pronto ad accoglierlo il Gravina, anche se il Picerno avrebbe fatto un tentativo in extremis.