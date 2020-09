tmw Modena, attivo il mercato in uscita: ecco i tre giocatori sulla lista dei partenti

vedi letture

Non solo mercato in entrata, ma anche in uscita. Un Modena a 360° è quello che sta operando in questi ultimi intensi giorni di calciomercato, con occhio particolarmente attento ai possibili partenti: la necessità è quella di sfoltire la rosa, e, come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, sarebbe tre i nomi prossimi all'addio. In uscita, infatti, il difensore Nicola Stefanelli e i centrocampisti Gianluca Laurenti e Lorenzo De Grazia.