tmw Modena, Davì nel mirino di Padova e Palermo

Rinforzare il centrocampo. E’ questo l’obiettivo di Padova e Palermo, intenzionate per la prossima stagione a costruire un organico competitivo per affrontare una Serie C di vertice. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione i due club avrebbero messo nel mirino Guido Davì, nell’ultima stagione in forza al Modena.