tmw Modena, si avvicina il ritorno del fantasista Tulissi dell'Atalanta

Il Modena è a un passo dal ritorno al Tiziano Tulissi, centrocampista offensivo rientrato all’Atalanta per fine prestito. Il classe ‘97, che nell’ultima stagione ha collezionato 25 presenze condite da tre gol e tre assist, è un calciatore molto stimato dal tecnico Mignani che fin da subito ha chiesto alla dirigenza di fare il possibile per trattenerlo. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com la trattativa per il rinnovo del prestito è in fase avanzata e presto il calciatore potrebbe nuovamente tornare in Emilia.