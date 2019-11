Nell'intervista rilasciata ai microfoni di TMW, l'attaccante della Pianese Matteo Momentè ha parlato anche del club, fresco di approdo nel professionismo: “I contatti con il club sono iniziati grazie a Federico Bargagna, che avevo avuto a Pistoia, e ben presto tutti mi hanno parlato bene della società. Molto seria, si è affacciata in una realtà nuova come quella della Serie C, ma non vuole farsi trovare impreparata e vuole crescere in questa nuova dimensione. [...] Non dobbiamo ragionare a lungo termine, ma di gara in gara: ci siamo sempre distinti per organizzazione e buon gioco, e questi dovranno essere i nostri cavalli di battaglia. Arrivare a gennaio lontano dalla zona playout sarà molto importante, perché ci permetterà di affrontare al meglio il girone di ritorno, di lavorare più serenamente col fine intanto di raggiungere quanto prima la salvezza”.