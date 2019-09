© foto di Giuseppe Scialla

A Monopoli ci potrebbe essere il primo cambio in panchina, dopo appena due giornate di campionato. Secondo le indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, la sconfitta di ieri dei biancoverdi in quel di Pagani avrebbe messo in forte discussione la posizione del tecnico Giorgio Roselli. Sempre stando ai rumors raccolti, il presidente del Monopoli avrebbe incontrato pochi minuti fa allo Sheraton di Milano (sede del calcio mercato) il tecnico Giuseppe Scienza (nella foto). Per il tecnico di Domodossola si tratterebbe di un ritorno visto che ha guidato i pugliesi fino allo scorso maggio. Seguiranno sviluppi.