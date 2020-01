Fonte: Luca Bargellini

© foto di Andrea Rosito

Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, potrebbe presto lasciare Monopoli Luigi Cuppone. L'attaccante, in Puglia in prestito dal Pisa, è infatti finito nel mirino dell'Avellino, che ha messo in piedi la trattativa - già in fase avanzata - con i club: il giocatore potrebbe già essere in Irpinia domani o al più tardi lunedì.