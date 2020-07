tmw Monopoli, è fatta per Sales, firma un biennale con i biancoverdi

Primo rinforzo in vista per il Monopoli, che proprio pochi giorni fa ha confermato Giuseppe Scienza in panchina. Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, infatti, il club ha raggiunto l'accordo con il difensore Simone Sales, reduce dall'esperienza con il Potenza: firmato un biennale.

Attesa in giornata l'ufficialità.