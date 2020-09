tmw Monopoli, Fella saluta: lo attende un triennale con la Salernitana. A breve le firme

Nuovo percorso per Giuseppe Fella. Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, Salernitana e il Monopoli hanno trovato l’accordo per la cessione dell'attaccante, per altro salernitano doc, alla truppa campana; per lui, pronto un triennale.

Lunedì appuntamento per le firme.