tmw Monopoli, occhi al futuro: Scoppa può tornare in biancoverde

Tutto ancora in fase di definizione in Serie C, ma diverse società stanno comunque lavorando in ottica futura: tra queste ovviamente il Monopoli, che in caso di disputa dei playoff sarebbe in piena corsa per la Serie B.

Ma per il prossimo anno, al netto della categoria, potrebbe esserci un ritorno: come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, infatti, non è da escludere l'ipotesi che vuole vedere nuovamente in biancoverde il mediano Federico Scoppa, ora al Vicenza.